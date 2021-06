Schweizer Klaviertrio

Am kommenden Montag, den 05. Juli um 19:30 Uhr beginnen wieder die traditionellen Schattenburg Konzerte der Musikfreunde in Feldkirch.

Das Klaviertrio hat seit seiner Gründung 1998 in der Fachwelt und beim Publikum einen bemerkenswerten Ruf als Ensemble von außergewöhnlicher Homogenität und technischer Perfektion. Die Interpretationen begeistern mit großer Emotionalität und orchestralem Klang und reißen die Zuhörer mit. So überrascht es nicht, dass das Ensemble kürzlich im US-Magazin Fanfare als „one of the very top piano trio ensembles on today’s stage“ bezeichnet wurde!