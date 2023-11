Schweizer Klaviertrio spielt am Sonntag, 12. November

Das Schweizer Klaviertrio hat sich seit seiner Gründung 1998 einen bemerkenswerten Ruf als Ensemble von außergewöhnlicher Homogenität und großer Ausdruckskraft erworben.

Sie treten diesen Sonntag in der Villa Falkenhorst auf. So wurde es vom US-Magazin Fanfare als „one of the very top piano trio ensembles on today’s stage“ bezeichnet.