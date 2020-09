Schweizer Corona-Experte glaubt an Entspannung Anfang 2021

Der Schweizer Epidemiologe Marcel Salathé sieht Fortschritte in der Eindämmung des Virus: Covid-19 könnte laut ihm bald auf dem Niveau einer Grippe sein.

Mit Impfstoff nicht schlimmer als Grippe

Bereits Anfang 2021 könnte man in der Schweiz soweit sein, dass Covid-19 nicht mehr schlimmer als eine Grippe sei, so Salathé. Denn die Entwicklung der Impfstoffe sieht der Experte als sehr vielversprechend. Sobald ein Impfstoff vorliege oder ein Medikament wirke, werde sich die Situation völlig ändern: "Dann wird Corona eine Krankheit auf dem Niveau einer Grippe, mit der wir umgehen können. Ich glaube, dieses Ziel ist nicht so weit weg", so Salathé laut Schweizer Medienberichten.