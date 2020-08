Schweizer Circus- und Clowntheater feiert Premiere

Die Compagnie Buffpapier eröffnet die neue Circus-Reihe im Freudenhaus.

Spät aber doch und trotz Corona-Auflagen in durchaus angenehmer Atmosphäre, eröffnete Alfred Dorfer an zwei Abenden die Freudenhaus-Saison 2020.

Spannend geht es in der Lustenauer Kulturstätte auch weiter – nach einer kurzen Verschnaufpause und dem Freudenhaus Flohmarkt am 30. August gastiert von 3. bis 5. September die Compagnie Buffpapier (Schweiz/Frankreich) mit ihrem Clown- & Circustheater erstmals in Lustenau. Das neueste Werk der bezaubernden Compagnie Buffpapier trägt den simplen Namen “The New Show” und ist gleichzeitig die Antwort auf das moderne, schnelllebige Showbiz und seine Rastlosigkeit. Die skurrilen, schrägen und vor allem überaus liebenswerten Clownfiguren treten eine detailverliebte Reise in eine fantastische Welt an: mit dunklem Humor und voller Schrulligkeit bieten sie Dummheit, Misserfolg und den eigenen Ängsten nonchalant die Stirn. Der neue Caravan-Obmann Roman Zöhrer freut sich auf einen poetisch-charmanten Ausflug ins Groteske und Clowneske für die ganze Familie.