Schweiz stimmt über Vaterschaftsurlaub ab.

Die Schweizer werden am 27. September 2020 in einer landesweiten Volksabstimmung über gesetzlich festgelegten Vaterschaftsurlaub für frischgebackene Väter entscheiden. Derzeit bekommen Schweizer Väter nach der Geburt nur einen einzigen Tag frei.

Österreich hat den Papamonat

Die Angelegenheit steht im Zentrum der Debatte über die Work-Life-Balance. Andere westeuropäische Länder wie Deutschland und Frankreich sind beim Vaterschaftsurlaub beziehungsweise der Elternzeit deutlich großzügiger als die Schweiz. In Österreich ist der Rechtsanspruch auf einen Papamonat bereits im September 2019 in Kraft getreten. Seitdem dürfen sich nicht nur Väter im Öffentlichen Dienst nach der Geburt ihres Kindes für einen Monat von der Arbeit freistellen lassen, sondern alle Papas. Der Arbeitgeber zahlt in dieser Zeit nichts, Väter können während des Papamonats den sogenannten Familienzeitbonus in Höhe von 700 Euro beziehen.