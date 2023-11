Schweiz: So soll der Einkaufstourismus ins Ausland eingedämmt werden

Die Schweiz erwägt, die Wertfreigrenze für Mehrwertsteuer bei Einkäufen im Ausland zu halbieren, um den Einkaufstourismus einzudämmen.

"Steuerfreie Fenster"

Vor zwei Jahren gab es trotz Maurers Warnungen Unterstützung im National- und Ständerat für den Vorschlag, die "Subventionierung des Einkaufstourismus" zu beenden. Bisher konnten Einkaufstouristen die ausländische Mehrwertsteuer ab einem Einkaufswert von 50 Euro am Zoll zurückfordern, und die Einfuhr in die Schweiz blieb bis zu einem Betrag von 300 Franken steuerfrei. Dieses „steuerfreie Fenster“ zwischen 50 und 300 Euro war insbesondere für Detailhändler in Grenzregionen ein Ärgernis.

Diese Kantone fordern eine komplette Abschaffung

Einkaufstourismus in Vorarlberg

Die Attraktivität des Einkaufstourismus war unübersehbar, insbesondere in Vorarlberg, wo die Preise in Handel, Gastronomie und Hotellerie deutlich günstiger als in der Schweiz sind. Darüber hinaus bot ein Ausflug nach Vorarlberg auch einen Erlebnischarakter. Schweizer Einkaufstouristen trugen jährlich rund 300 Millionen Franken in die Vorarlberger Geschäfte, was die regionale Wirtschaft belebte.