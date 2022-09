Preis-Explosion für Gas trifft die Schweiz mit voller Wucht

Die drohende Gasknappheit im Zuge des Kriegs in der Ukraine kommt auch die Schweiz teuer zu stehen.

Ausgaben haben sich versechfacht

Im Vergleich zum selben Zeitraum in den letzten zehn Jahren haben sich die Ausgaben damit in etwa versechsfacht - und das, obwohl sogar minimal weniger Gas eingekauft wurde als in den Vorjahren. Dies zeigt eine Analyse der Nachrichtenagentur AWP basierend auf den am Dienstag veröffentlichten Außenhandelsdaten vom Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG).