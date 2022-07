"Unanständige" Schweiz - Wie weit darf Neutralität gehen?

Die Schweiz will unter Berufung auf ihre Neutralität keine verletzten Ukrainer versorgen - Weder Soldaten noch Zivilisten. In der Schweizer Politik gehen die Wogen deshalb hoch.

Verständnis für die Entscheidung des Außendepartements, dem Außenministerium der Schweiz, zeigt lediglich die schweizerische Volkspartei. Die Ukraine hatte sich mit der Bitte Patienten aufzunehmen an mehrere Staaten gewandt, weil die Spitäler durch den Krieg im Land überlastet oder zerstört sind. Die Schweiz lehnt das ab.

Österreich behandelt seit April 2022 nicht nur Zivilisten, sondern auch ukrainische Militärangehörige in den heimischen Spitälern.

"Juristische und praktische Gründe"

Das Außendepartement unter Bundesrat Ignazio Cassis, selbst gelernter Arzt, führt für seine ablehnende Haltung juristische sowie praktische Gründe an, wie Schweizer Medien ( Blick.ch zitiert "Tages-Anzeiger") berichten. Die Genfer Konvention schreibe neutralen Staaten vor, sicherzustellen, dass verwundete Soldaten nach ihrer Behandlung "nicht mehr an Kriegshandlungen teilnehmen können". Das sei praktisch nicht sicherzustellen, heißt es. Außerdem sei es fast unmöglich, zwischen Soldaten und Zivilisten zu unterscheiden.

"Ab wann wird Neutralität unanständig?"

Die Kritik an dieser Haltung ist massiv. So wirft etwa der Präsident der Partei "Die Mitte", Gerhard Pfister, die Frage auf, ab wann Neutralität unanständig wird.

Kritische Stimmen

SVP für Hilfe vor Ort

Bei der SVP fürchtet man, durch die NATO in den Krieg hineingezogen zu werden. "Es ist sowieso viel sinnvoller, vor Ort zu helfen, als einige wenige Verletzte in der Schweiz zu behandeln", so Nationalrat Roland Rino Büchel von der SVP.