Schweiz: Alarmierende Zunahme von Lungenentzündungen bei Kindern

Besorgniserregende Zunahme von Lungenentzündungen bei Kindern in der Schweiz und China. Neue Studien zeigen, dass Mykoplasmen-Infektionen wieder auf dem Vormarsch sind und in beiden Ländern für steigende Fallzahlen verantwortlich sind.

In der Schweiz und in China melden Gesundheitsbehörden eine besorgniserregende Zunahme von Lungenentzündungsfällen, insbesondere bei Kindern. Während in der Schweiz Mykoplasmen-Infektionen nach einer dreijährigen "Quasi-Abwesenheit" zurückkehren, sieht China einen raschen Anstieg der Lungenentzündungsfälle bei Kindern.

Deutliche Zunahme in der Schweiz

Laut einer Studie eines internationalen Forschungsteams, die im Fachblatt "The Lancet Microbe" veröffentlicht wurde, sind Mykoplasmen, die Lungenentzündungen auslösen können, in der Schweiz wieder auf dem Vormarsch. Die Studie, die 45 Standorte in 24 Ländern untersuchte, zeigte eine signifikante Zunahme der Infektionen mit diesem Bakterium in Europa und Asien. "Auch in der Schweiz gibt es seit Oktober eine deutliche Zunahme", so Patrick Meyer Sauteur, Studienleiter und Infektiologe am Kinderspital Zürich gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Lockerung der Corona-Maßnahmen

In China hingegen kämpfen die Kinderspitäler und -abteilungen mit überfüllten Wartezimmern aufgrund eines gehäuften Auftretens von Lungenentzündungen, wie der SRF China-Korrespondent Samuel Emch berichtet. Die chinesische Gesundheitskommission führt die Zunahme der Erkrankungen auf die Verbreitung verschiedener Erreger nach der Lockerung der Corona-Maßnahmen zurück. Vor allem die Grippe zeigt in Peking einen "steilen Aufwärtstrend", auch Mykoplasmen-Infektionen sind in letzter Zeit häufiger aufgetreten.

self all Open preferences.

Kein Zusammenhang

Trotz der geografischen Distanz und unterschiedlichen Gesundheitssysteme beider Länder, stellt sich die Frage nach einem möglichen Zusammenhang zwischen den Entwicklungen. Laut Studienleiter Meyer gibt es keinen direkten Zusammenhang zwischen den Fällen in China und der Schweiz. In China sei die genaue Ursache für den Anstieg der Lungenentzündungen noch unklar, wobei auch Influenzaviren und RSV als mögliche Erreger identifiziert wurden.

Rekordzahlen in der Schweiz

Die Symptome einer Mykoplasmen-Infektion können mild sein, aber es kann zwei bis vier Wochen dauern, bis eine infizierte Person erkrankt. In den meisten Fällen erleben die Betroffenen leichte Halsschmerzen. "Wir in der Schweiz haben aktuell Hospitalisationen für Lungenentzündungen, die der Anzahl von vor der Pandemie entsprechen", sagt Meyer laut SRF. Meyer Sauteur spricht von einem lange erwarteten Wiederauftreten von Mykoplasmen-Infektionen und berichtet: "Wir verzeichnen bereits jetzt Rekordzahlen in der Schweiz."

Keine Zunahme von Hospitalisationen

Die Entwicklung der Mykoplasmen-Infektionen wird in der Schweiz genau beobachtet. Derzeit gibt es eine Zunahme von Fällen bei Kindern, aber keine Zunahme von Hospitalisierungen. "Das können wir aktuell problemlos mit den Spitalkapazitäten aufnehmen", wird Meyer abschließend vom SRF zitiert. (VOL.AT)

Was sind Mykoplasmen?

Mykoplasmen sind eine Gattung von Bakterien, die sich durch einige besondere Eigenschaften von anderen Bakterien unterscheiden. Hier sind einige Schlüsselfakten über Mykoplasmen: