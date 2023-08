Schweiz: 13-Jähriger überfällt Tankstelle mit Messer

Am Samstag um 21.50 Uhr hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung erhalten, dass soeben ein Tankstellenshop ausgeraubt worden sei.

Mit Messer bedroht

Beim Schließen des Tankstellenshops trat eine männliche Person an die 21-jährige Verkäuferin heran und bedrohte sie mit einem Messer. Als sie in den Shop flüchtete, folgte ihr der Täter und zwang sie in der Folge zur Herausgabe von Geld. Die Verkäuferin händigte mehrere tausend Franken aus, worauf der Täter flüchtete.