Schweinische Matschpartie

Drittes Schweinerennen in Rankweil trotz Regenwetter gut besucht.

Rankweil Noch die Tipps im provisorischen Wettbüro für „Lisi“, „Rosi“ oder „Speckli“ abgegeben und schon kann es zur rund 80 Meter langen Rennstrecke gehen. Zum dritten Mal ging das Schweinerennen am Mätzlers Hof über die Bühne. 15 Schweine traten dort in je fünf Rennen gegeneinander an. Tierschützer können beruhigt aufatmen: „Die vier Monate alten Schweinchen werden auf das Rennen trainiert und mit Belohnungen angetrieben“, erklärt Hofherr Günter Mätzler. „Wir bereiten uns das ganze Jahr auf dieses Event vor“, erklärte Tochter Corinna Mätzler. „Uns ist wichtig, die Landwirtschaft den Besuchern näherzubringen“, so der Veranstalter. Mit ungeduldigem Grunzen machten sie sich in der Startbox bemerkbar. Bis zum Fünffachen des Wetteinsatzes konnte das Publikum gewinnen. Kein Wunder also, dass die anspornenden Rufe nach dem Startschuss für das jeweilige Schweinchen die Masse übertönten: „Los, los, los, los Schmatzi!“