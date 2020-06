Schwedischer Nationalspieler kommt nach Bregenz

Mit der Neuverpflichtung von Filip Rettig hat VN.at Eliteligaklub SW Bregenz die Kaderzusammenstellung abgeschlossen.

Filip Rettig ist in Frankfurt/Main geboren, besitzt neben der deutschen aber auch die schwedische Staatsangehörigkeit und absolvierte für Schweden bereits mehrere Junioren-Länderspiele. Nach Jahren in der E- und F-Jugend des FC 09 Überlingen zog es den damals Zehnjährigen schon früh ins Internat und Sportgymnasium Mehrerau in Bregenz, bevor er vom SC Pfullendorf in den Nachwuchs des VfB Stuttgart wechselte.

Bei seinem Entschluss für den SWB spielte auch die Nähe zur Familie eine große Rolle. In Frankfurt geboren, ist Rettig in Überlingen am Bodensee aufgewachsen. Mittlerweile wohnen seine Eltern seit 1 ½ Jahren in Bregenz und der Sohn ist nach vielen Stationen in Fußball-Jugendinternaten wieder zu Hause eingezogen. "Ich war zehn Jahre außer Haus. Da fühlt sich das ungewohnt, aber auch gut an", sagt der 21-Jährige, der neben der deutschen auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt und in der schwedischen U15 und U16 Nationalmannschaft zum Einsatz kam. Hier in Bregenz findet er auch die nötige Ruhe für sein Fernstudium zum Sportbetriebswirt. Schließlich will Filip Rettig eine Alternative haben, sollte es als Profifußballer nicht mehr klappen.