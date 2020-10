Schwede Johansson traf dreimal, aber VEU gewann

Der Schweden Legionär Mikael Johansson erzielte für Kitzbühel ein Triplepack, doch die VEU Feldkirch siegt zum Saisonauftakt

Alps Hockey League, 1. Spieltag: VEU Feldkirch - Kitzbühel 5:3; Torfolge: 11:18 1:0 Niklas Gehringer, 15:22 (PP) 2:0 Dylan Stanley, 16:50 (PP) 3:0 Kevin Puschnik; 27:35 (PP) 3:1 Mikael Johansson, 29:43 4:1 (SH) Dylan Stanley, 38:03 4:2 Mikael Johansson, 43:41 (PP) 5:2 Jakob Stukel, 59:24 5:3 Mikael Johansson; drei Powerplay Tore der Feldkircher, drei Treffer von Kitzbühel Legionär Mikael Johansson; VEU Feldkirch gewann vor 250 Zuschauern in der Vorarlberghalle zum Auftakt; VEU Goalie Alex Caffi eine Quote von 92,3 Prozent gehaltener Schüsse, 39 Schüsse; am Donnerstag um 19.30 Uhr gibt es für VEU Feldkirch das Rückspiel im Tiroler Nobelskiort Kitzbühel; Samstag 10. Oktober Derbyklassiker in Lustenau um 19.30 Uhr;