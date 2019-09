Schwarze Woche für die FC Dornbirn Juniors

Mit zwei Niederlagen beenden die Rothosen Youngsters die vergangene Fußballwoche.

Dornbirn. Zwei ganz bittere Niederlagen mussten die FC Dornbirn Amateure in den letzten Tagen verkraften. Nach dem VFV-Cup-Aus gegen den Hella DSV, bei dem die Juniors nur knapp an einer Sensation vorbeigeschrammt sind – zweimal ging man in Führung, um sich am Ende doch mit einem 2:3 gegen den Favoriten geschlagen geben zu müssen – wartete am Samstag bereits ein „alter Bekannter“ auf der Dornbirner Birkenwiese. Der FC Kennelbach, den die Rothosen zuvor aus dem Cup warfen, war zu Gast in Dornbirn und bereit für die Revanche.