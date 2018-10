Schwarze Bulldogs-Serie geht weiter

Trotz deutlicher Leistungssteigerung gab es für den Dornbirner EC im heutigen Heimspiel gegen den KAC eine Niederlage nach Penaltyschießen.

Nachdem am Freitag auch im Heimspiel gegen Schlusslicht Znojmo am Ende ein 0:3 auf der Anzeigetafel stand, wollten die Bulldogs aus Dornbirn nach nun bereits sieben Niederlagen in Folge im Heimspiel gegen den KAC endlich wieder zurück auf die Siegerstraße. Und das Spiel begann gut. ODonnel sorgte nach drei Minuten in Überzahl für das frühe 1:0. Auch in weiterer Folge zeigten sich die Hausherren im Vergleich zum Freitag deutlich verbessert und erspielten sich mehrere Chancen. Den nächsten Treffer erzielten dann aber die Kärntner in Person von Bischofberger, der einen Strong-Schuss zum 1:1 (16.) ablenken konnte. Da Timmins den Puck kurz darauf alleine vor Madlener nicht im Tor unterbrachte, ging es mit dem 1:1 in die erste Pause.