Schwarz-Grün in Bregenz ist Geschichte

2005 wurde Bregenz zur ersten österreichischen Landeshauptstadt mit einer schwarz-grünen Koalition. Mit der Abwahl von Bürgermeister Markus Linhart (ÖVP) ist diese nun Geschichte.

Schon 2005 hatte der damals junge SPÖ-Kandidat Ritsch die ÖVP und Bürgermeister Linhart bei den Gemeindewahlen in die Enge getrieben und ihr die absolute Mehrheit in der Stadtvertretung entrissen - für die ÖVP resultierten 14 von 36 Mandaten, für die SPÖ 13. Grüne (5) sowie Freiheitliche (2) und die Liste "Bregenz denkt" (2) lagen weit dahinter. Nach Ritschs Niederlage in der Bürgermeister-Stichwahl schien eine ÖVP-SPÖ-Koalition das wahrscheinlichste Szenario. Doch ließ Linhart das Bündnis kurz vor Abschluss platzen. Für die Grünen als Partner gaben laut Linhart letztlich "der Ton und die Qualität des Umgangs" den Ausschlag.

Grüne Basis wählte Ritsch

Keine rot-grüne Mehrheit

Nicht nur in Sachen Stichwahl, sondern auch in Sachen Mehrheitsverhältnisse hat sich die Geschichte wiederholt - in der Bregenzer Stadtvertretung sind die Kräfte ähnlich wie vor 15 Jahren verteilt. Stärkste Partei ist nach wie vor die ÖVP (15 Mandate), gefolgt von der SPÖ-Liste um Ritsch (11) und den Grünen (6). Freiheitliche und NEOS erreichten jeweils zwei Mandate. Für Mehrheiten muss Ritsch demnach eine breite Zusammenarbeit suchen. Beschlüsse mit nicht mehr als einem Partner gehen sich nur mit der Volkspartei aus. Rot-Grün hat keine Mehrheit.

Stadtentwicklung im Fokus

Inhaltlich gemessen werden wird Ritsch vor allem an der Umsetzung seiner Pläne zur Stadtentwicklung. In Bregenz ist Grund und Boden noch viel mehr als in anderen Kommunen rares Gut - liegt die Stadt doch zwischen See und Berg (Pfänder) eingeklemmt. Durchzugsstraße und Bahngleise führen am Seeufer entlang, schon seit Jahrzehnten gibt es immer wieder Vorschläge und Initiativen, das zu ändern. Die Wahl hat Ritsch nicht zuletzt deshalb gewonnen, weil er sich für die Bahn vehement für eine Unterflurvariante einsetzt. Auch die Gestaltung der Areale "Seequartier" und "Seestadt" - seit Jahrzehnten ein Parkplatz in bester Lage - soll nach vielen Jahren der Diskussion und der Planung in die Gänge kommen. Michael Ritsch: "Dieses Gebiet ist das 'Herz' unserer Stadt. Wir möchten dieses Herz wieder zum Schlagen bringen."