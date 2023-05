Schwarz-Blau auch in Salzburg möglich

Halbzeit bei der SPÖ-Befragung: Kathrin Stainer-Hämmerle, Politikwissenschaftlerin, dazu bei "Vorarlberg LIVE".

Eva Hammerer, die Grüne Klubobfrau im Vorarlberger Landtag, kann den Kurs der Volkspartei nicht nachvollziehen: "Ich finde es traurig, dass jetzt schon das zweite Bundesland in Folge nach rechts zu rücken scheint." Für sie gleiche das einem "Kurs der Ausgrenzung, der Hetze, der Spaltung". FPÖ-Landesparteichef Christof Bitschi will zwar das Vorarlberger Wahlergebnis im Herbst 2024 abwarten, hält gegenüber den VN aber naturgemäß fest, dass er sich eine "Regierung mit freiheitlichen Inhalten" wünscht: "Dann kann man mit uns reden." Ob Landeshauptmann Markus Wallner das tun möchte, ist aber eine andere, offene Frage: Gegenüber den VN sagt ein Sprecher, dass man sich an Spekulationen für Vorarlberg nicht beteiligen werde.