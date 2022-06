Schutzwaldprojekt wird ausgebaut

Bregenz (BRK) – Schon seit einiger Zeit macht sich der Klimawandel unter anderem durch vermehrte Erdrutsche und Steinschläge bemerkbar.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach einem Grundsatzbeschluss im Stadtrat am 21. Juni mitteilte, wolle man das Projekt, das Ende 2023 ausläuft, nicht nur weiter betreuen, sondern in den kommenden 20 Jahren auch in Richtung Fluh-Wirtatobel ausweiten. Dabei sollen zwar – verteilt auf das gesamte Projektgebiet – rund 28.000 Festmeter Holz geschlagen, gleichzeitig aber auch 26.000 neue Bäume gepflanzt werden. Weitere technische Maßnahmen sind die Verlängerung des bestehenden Erschließungsweges bergseitig der L12 oder die Errichtung von Steinschlagschutzdämmen und -netzen. In diesem Zusammenhang erfolgt auch die fortlaufende Sanierung des Grasreuteweges.