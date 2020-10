Schutzpatron als Schmiedekunstwerk

Früherer Feuerwehrfahrzeugbauer Marte aus Weiler stiftete Heiligen Florian der Vorarlberger Museumswelt

FRASTANZ Wenn ein Kunstwerk des Heiligen Florians, der als Schutzpatron der Feuerwehr verehrt wird, feierlich dem Landesfeuerwehrmuseum in der Vorarlberger Museumswelt übergeben wird, ist die Freude natürlich sehr groß. Umso mehr, wenn

das Kunstwerk zugleich ein Dokument der Vorarlberger Feuerwehrgeschichte ist.

Kärntner Kunstwerk

Das von einem Kärntner Kunstschmid gestaltete Schmiedekunstwerk zeigt den Heiligen Florian beim Feuerwehreinsatz eines brennenden Hauses. Das Kunstwerk, das auf die Empfehlung eines jungen Feuerwehrmanns aus Lammersdorf in Kärnten angefertigt wurde, der bei der früheren Marte Feuerwehrfahrzeuge Feuerwehrtechnologie GmbH in Weiler ein Feuerwehrfahrzeug abholte und der Freiwilligen Feuerwehr in Lammersdorf überbrachte, befand sich viele Jahre lang bei Marte Feuerwehrfahrzeuge in Weiler.

Hersteller aus Weiler

Zur Dokumentation der Vorarlberger Feuerwehrgeschichte stiftete nun der ehemalige Geschäftsführer der von der Walser Gruppe in Rankweil übernommenen, früheren Marte Feuerwehrfahrzeuge Feuerwehrtechnologie GmbH aus Weiler, Theodor Marte (80) das Kunstwerk an das Landesfeuerwehrmuseum in der Vorarlberger Museumswelt. Die Marte Feuerwehrfahrzeuge Feuerwehrtechnologie GmbH aus Weiler war bis nach der Jahrtausendwende ein Vorarlberger Traditionsunternehmen im Feuerwehrbau.

„Ein Augenschmaus“

Als Präsident der Vorarlberger Museumswelt war Manfred Morscher in Kontakt mit dem ehemaligen Geschäftsführer des früheren Feuerwehrfahrzeugbauers aus Weiler. „Ich würde mich über eine positive Resonanz auf das schöne Kunstwerk sehr freuen“, erklärte Theodor Marte bei der Übergabe des Heiligen Florianis an die Vorarlberger Museumswelt. Ebenso groß ist die Freude beim Leiter des Landesfeuerwehrmuseums Ingo Valentini, der das Kunstwerk zügig im Landesfeuerwehrmuseum installieren will. „Solch einen Augenschmaus können wir uns natürlich nicht entgehen lassen“, erklärte Valentini, der sich auf zahlreiche Besucher freut. Ein Stück Feuerwehrgeschichte der Marte Feuerwehrfahrzeuge Feuerwehrtechnologie befindet sich schon im „Wollaschopf“: Das Feuerwehrfahrzeug der Ortsfeuerwehr Viktorsberg war das erste für Vorarlberg produzierte Fahrzeug des früheren Feuerwehrfahrzeugherstellers Marte aus Weiler.

