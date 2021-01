Schutzmaßnahmen für „Recycler“

Während der Öffnungszeiten des Nenzinger Recyclinghof - im Winter jeweils dienstags und freitags, von 16 bis 18 Uhr, sowie an Samstagen, von 10 bis 12 Uhr, geht´s rund.

Um das Infektionsrisiko vor Corona möglichst zu minimieren, wurden spezielle Vorschriften eingeführt: Der Zugang und die Zufahrt ins Recyclinghof-Gelände ist so geregelt, dass nur eine beschränkte Anzahl an Personen gleichzeitig anwesend ist. Diese „Blockabfertigung“ kann zu Wartezeiten führen – Besucher werden gebeten, während des Wartens im Auto zu bleiben. Zeit spart, wer den Müll schon zuhause vorsortiert und entsprechend Kleingeld mit dabei hat. So kann auch der Kontakt bei der Bezahlung vermieden werden. Apropos Bezahlung: In der jüngsten Gemeindevertretungssitzung wurde eine moderate Erhöhung der Abfallgebühren beschlossen. Alle Details sind auf www.nenzing.at zu finden.