Am 26. Februar 2024 thematisiert ein am.puls-Workshop Schutzkonzepte für die Jugendarbeit.

Mit der Implementierung von Schutzkonzepten in der Jugendarbeit setzen die Verbandliche und Offene Jugendarbeit Zeichen gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen in Institutionen. Schutzkonzepte dienen dazu, Kinder und Jugendliche vor Gewalt zu schützen und bestmögliche Maßnahmen dazu in der Organisation zu treffen, zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Am Montag, 26. Februar 2024, 17 Uhr, findet bei der Offenen Jugendarbeit Frastanz (Obere Lände 5) ein am.puls-Workshop unter dem Motto „Schutzkonzepte müssen gelebt werden“ statt.