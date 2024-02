Schüsse nach Super-Bowl-Parade der Kansas City Chiefs

Nach der Siegesparade der Kansas City Chiefs nach ihrem vierten Super-Bowl-Titel ist eine Person von Schüssen tödlich verletzt worden, drei weitere Personen schweben demnach in Lebensgefahr.

Dies gab ein Sprecher der Feuerwehr am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Zwei bewaffnete Personen seien nach dem Vorfall in Kansas City (Missouri) laut Polizeiangaben festgenommen worden. Das NFL-Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes wurde davor von tausenden Fans lautstark bejubelt.

Ob die Tat mit der Siegesparade in Verbindung stand, war zunächst unklar. Die Polizei sprach von insgesamt zumindest zehn Verletzten, darunter auch Kindern.

Super-Bowl-Triumph gegen die 49ers

Die Kansas City Chiefs hatten am Sonntag in Las Vegas in einem spannenden Finale der National Football League (NFL) die San Francisco 49ers nach Verlängerung mit 25:22 bezwungen. Die Chiefs hatten die Vince Lombardi Trophy zuvor bereits 1970, 2020 und 2023 gewonnen.