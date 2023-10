Schüsse in Bregenz: Polizeieinsatz nach neuen Hinweisen

In Bregenz war am Dienstag die Polizei im Einsatz, nachdem neue Hinweise eines Passanten eingegangen waren, der angeblich den Hauptverdächtigen des Schusswaffenangriffs im August gesehen haben soll. Trotz vereinten Bemühungen bleibt der Verdächtige weiterhin unauffindbar.

In einem Wohngebiet von Bregenz wurde im August dieses Jahres eine Haustür beschossen, woraufhin mehrere Polizeieinsätze ausgelöst wurden. Die Fahndung nach dem Hauptverdächtigen, Ali Haydar Demirci, hat bislang noch zu keinem Erfolg geführt.

Am Dienstag rückte die Polizei nach einem neuen Hinweis eines Passanten erneut aus. Dieser hatte angegeben, Demirci gesehen zu haben, wie er von der Achsiedlun in Richtung Bregenz-Zentrum unterwegs gewesen sei. Trotz sofortiger Suche am angegebenen Ort konnte der Verdächtige jedoch nicht aufgegriffen werden.

Öffentlichkeit als wichtige Informationsquelle

Der Polizeieinsatz in Bregenz ist lediglich der neueste in einer Reihe von Bemühungen, den mutmaßlichen Schützen ausfindig zu machen. Seit den Vorfällen im August sind bereits mehrere Straßenkontrollen und Hausdurchsuchungen in verschiedenen Ortschaften, unter anderem in Höchst und Hard, durchgeführt worden. Dabei konnte bereits einer der angeblichen Täter in einer Verfolgungsjagd gestellt werden. Trotzdem bleibt die Lage angespannt und die Suche nach dem Hauptverdächtigen, der als gewaltbereit eingestuft wird, gestaltet sich schwierig.

1.000 Euro Belohnung für zielführende Hinweise

Um die Suche nach Ali Haydar Demirci zu intensivieren und die Öffentlichkeit stärker in die Fahndung einzubeziehen, wurde eine Belohnung von 1.000 Euro für Informationen, die zur Festnahme des Verdächtigen führen, ausgesetzt. Demirci wird als etwa 176 cm groß beschrieben, mit schwarzen Haaren und auffälligen Tätowierungen an den Unterarmen sowie am Hals. Bei seiner letzten Sichtung trug er einen Bart und war mit einer Schirmmütze bekleidet.

Personen, die Angaben über den Aufenthaltsort des Gesuchten machen können, werden ersucht, sich umgehend beim Landeskriminalamt Vorarlberg (Tel.: +43 59133 80-3333) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

