Schussattentat: Nach dem Schock am Wochenende - so geht es im Club Sender weiter

Das sagt Geschäftsführer Veli Fidan

"Gewalt darf nicht über unseren Alltag bestimmen", sagt Veli Fidan nach Anfrage von VOL.AT. "Bewusst öffnen wir weiter die Türen und freuen uns auf unsere Gäste. Natürlich werden wir - wie immer - an der Tür genau kontrollieren. Für unser aller Sicherheit. Wir laden alle ein, gerade dieses Wochenende, mit einem Besuch im Sender ein klares Signal gegen Gewalt zu setzen.

"Was vorgefallen ist, ist schockierend"

In einem Gespräch mit "20 Minuten" äußerte sich die Frau des Clubbesitzers nach den Ereignissen am vergangenen Wochenende: "Was vorgefallen ist, ist schockierend." Sie betonte, dass derzeit nur das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen abgewartet werden könne. Hinsichtlich des Sicherheitskonzepts erklärte sie, dass angesichts des Tatorts außerhalb der Lokalität kaum Änderungen möglich seien. "Jeder Gast, der den Club betritt, wird durchsucht", versicherte sie und fügte hinzu, dass die sofortige Sicherstellung aller Gäste sowie die Tatsache, dass kein Personal verletzt wurde, für das Sicherheitskonzept des Clubs spreche. "Mehr können wir als Zivilpersonen nicht tun", schloss sie ab.