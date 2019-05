Schuss löste sich aus Gewehr - Osttiroler Jäger verletzt

Am Dienstagmorgen hat sich aus dem Gewehr eines Jägers in Sillian in Osttirol ein Schuss gelöst und den 33-Jährigen am rechten Ringfinger verletzt.

Wie die Polizei berichtete, war der 33-Jährige zuvor im Schnee eingebrochen. Durch die Erschütterung dürfte sich aus dem Jagdgewehr, das der Mann über die Schulter gehängt hatte, der Schuss gelöst haben.

Mann brach während Jagd in Schnee ein Der 33-Jährige war gegen 6.45 Uhr gemeinsam mit einem 58-jährigen Jagdkollegen im Gebiet Thurntaler/Gadain unterwegs, um einen Spielhahn abzuschießen. Nachdem die beiden Männer einen Hahn gesehen hatten, wollten sie sich ihm durch den Tiefschnee nähern, wobei der 33-Jährige einbrach.

Die beiden Männer konnten noch selbstständig ins Tal fahren. Von dort aus wurde der Verletzte dann mit der Rettung ins Krankenhaus Lienz eingeliefert.