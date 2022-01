Schulwahl in Pandemiezeiten

Die HTL Dornbirn lädt zu einem weiteren digitalen Informationsnachmittag.

Gleichzeitig sollte man Vor- und Nachteile jedes Ausbildungsweges abwägen. In einer berufsbildenden höheren Schule wie der HTL Dornbirn erwirbt man eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie die Matura (Reife- und Diplomprüfung). Nach dem Abschluss haben Jugendliche somit die Möglichkeit, gleich ins Berufsleben einzusteigen oder an einer Fachhochschule, Universität oder Hochschule zu studieren. Der Theorieunterricht findet in der Klasse statt. Der Praxisunterricht wird z.B. in Labors, Werkstätten oder Übungsfirmen abgehalten. „Es ist auch ein Praktikum in einem Betrieb vorgesehen. Hier können die Schülerinnen und Schüler erste berufliche Erfahrungen sammeln und Kontakte zu zukünftigen Arbeitgebern knüpfen“, so Grünwald.