Schulung für Besuchsdienst startet

Im Rahmen des Projektes herz.com möchte die PfarrCaritas gemeinsam mit der Gemeinde Satteins und dem Sozialzentrum Satteins-Jagdberg einen Besuchsdienst für Bewohner*innen des Sozialzentrums etablieren.

Das erste Treffen dazu findet am Mittwoch, 17. Mai, statt und beschäftigt sich mit dem Thema „Kommunikation – Damit Begegnung zur Freude wird.“ Vortragende ist Maria Lackner, Mitarbeiterin des Hospiz am See. „Was macht ehrenamtlicher Besuchsdienst mit mir? – dieser Frage geht Ingrid Böhler, Fachbereichsleiterin der PfarrCaritas, im zweiten Modul am 24. Mai nach. Dass Humor in der Begleitung eine wichtige Rolle spielt, darüber spricht Sepp Gröfler, Leiter der Telefonseelsorge im dritten Modul am 31. Mai. Das vierte Modul beinhaltet das Thema „Validation: Umgang mit vierwirrten Menschen“, Referentin ist dazu am 7. Juni die Sozialbetreuerin Karin Knünz. In der letzten Schulungseinheit am 28. Juni stellt Caritasseelsorger Wilfried Blum das Thema „Das Alter als spirituelle Aufgabe“ in den Mittelpunkt seiner Ausführungen. Der Schulungs-Lehrgang ist kostenlos, es wird aber um eine Anmeldung bei Projektkoordinator Thomas Hebenstreit gebeten.