Schulumzug in den Semesterferien

Bei der Generalsanierung und Erweiterung der Sportmittelschule Satteins befinden sich die Arbeiten in der Endphase.

Satteins . Mit der Sanierung und Erweiterung wurde die Sportmittelschule Satteins in den letzten Monaten bautechnisch erneuert und auf den aktuellen pädagogischen Stand gebracht. Ebenso wurde der neueste technische Standard einbezogen, um im Unterricht für die digitalen Neuerungen der Zukunft gerüstet zu sein.

Nachdem im Sommer 2021 der komplette Schulbetrieb in eine Containerschule beim Bauhof umzog, starteten auch schon die ersten Abbrucharbeiten an der Satteinser Mittelschule. So wurde neben dem ehemaligen Hallenbad auch der Lehrertrakt, die Werkräume und der Mehrzwecksaal abgetragen. Der 4-geschoßige Klassentrakt wurde unter Berücksichtigung der statischen Struktur durch den Einbau eines Fluchtstiegenhauses, eines Liftes sowie der Aufwertung der zentralen Hallenbereiche adaptiert und der bestehende Mitteltrakt der Schule wurde um einen ringförmigen, zweigeschossigen Baukörper erweitert. Die neue Fassade bietet dazu eine Bänderung von Stahlbetonfertigteilen mit dazwischen gespannten Füllelementen aus Glas und Metall.