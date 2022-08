„Wissen macht Stark“ sammelt wieder Schultaschen für die einschulenden Kinder aus MBalling.

Dornbirn. Bereits zum 13. Mal sammelt der Verein „Wissen macht Stark“ zu Schulbeginn Schultaschen für die Kinder in MBalling. „Bis 2020 sammelten wir jährlich 180 Schultaschen, welche dann die Erstklässler in MBalling bekamen. Im letzten Jahr kamen so viele Schultaschen zusammen, dass wir auch an der zweiten Grundschule in Mballing Taschen an die Erstklässler verteilen konnten“, erzählt die Vereinsobfrau Natalie Moosmann. Alle Schultaschen, die im Rahmen dieser Aktion gesammelt werden, werden mit dem nächsten Container nach Senegal geschickt und vor Ort von Natalie Moosmann und ihrem Team an die Kinder verteilt.

Helfende Hände

Bis es soweit ist, werden die gesammelten Schultaschen hier in Vorarlberg von freiwilligen Helfern mit Schulmaterial und Kinderbekleidung befüllt. Die Schultaschen müssen nicht neuwertig sein, sollten jedoch sauber und in gutem Zustand sein. „Wer will kann auch ein Federmäppchen – leer oder mit neuem Material bestückt – in die Schultasche geben. Eine Zeichnung, ein Foto oder ein Kärtchen vom Erstbesitzer freut die Kinder auch immer sehr“, so Natalie Moosmann. Zusätzlich zu den Schultaschen sammelt der Verein den ganzen September über gebrauchte Kindersommerkleidung, Kinderschuhe und neue Schulmaterialien wie Hefte, Federetuis, Malstifte, Bleistifte, Radiergummis, Lineale und Spitzer. Alle Infos zu dem, was benötigt wird, findet man unter www.wissen-macht-stark.org/sachspenden-für-senegal-1/schultaschen-für-senegal/.

Wertvolle Unterstützung