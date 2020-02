Schulstart an der VS Haselstauden

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit konnten die Schüler am Montag ihre neue Schule beziehen.

Dornbirn. „Alte Schule, altes Haus – du siehst heute anders aus. Neue Schule, neues Glück und es führt kein Weg zurück“, tönte es am Montagmorgen von den 260 Schülerinnen und Schülern der Volksschule Haselstauden, die nach zwei Jahren Bauzeit voller Freude ihr neues Schulgebäude bezogen und dafür das ein oder andere Lied einstudiert hatten. Bis zum letzten Tag wurde auch in den Semesterferien noch gewerkt und vor allem gesiedelt. „Ich war jeden Tag bis zu zwölf Stunden hier, um alles vorzubereiten aber jetzt freuen wir uns alle sehr, dass dem Gebäude endlich Leben eingehaucht wird“, so Direktor Jürgen Sprickler, der an der Planung der neuen Schule maßgeblich beteiligt war. Nachdem Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und Projektleiter Thomas Mathies die Bänder vor den Schultüren durchtrennt hatten, durften die neuen Klassenräume auch schon bezogen werden. Natürlich blieben dabei auch die vielen wunderschönen Bücher, die überall in der Schule zugänglich sind, von den Kindern nicht unentdeckt. Erstes Highlight an diesem Morgen war außerdem das Austesten der neuen digitalen Schultafeln, auf denen man statt mit Kreide ganz einfach mit den Fingern malen kann.

Drei Lernquartiere

Zentrale Elemente der Schule, in deren Neubau rund 14,5 Millionen Euro investiert wurden, sind die drei Cluster oder Lernquartiere. Rund um einen sogenannten Marktplatz befinden sich jeweils vier Klassenzimmer mit Schülern aller Schulstufen. „Es war uns ein Anliegen, dass die Lernquartiere nicht nach Schulstufen aufgeteilt sind, wie das in den meisten anderen Clusterschulen der Fall ist. So können die Jüngeren von den Älteren lernen und sich gegenseitig unterstützen“, erklärt Jürgen Sprickler die Vorteile des Konzeptes, das gemeinsam mit Karin Doberer von der Firma LernLandSchaft entwickelt wurde. Das Wiener Architekturbüro Fasch & Fuchs setzte das pädagogische Raumfunktionsbuch planlich um. Die in einer Aussendung veröffentlichte Kritik der Neos, in der es hieß, dass die Klassenräume zu klein bemessen seien, weist Direktor Jürgen Sprickler bei der Eröffnung zurück: „Die ganze Schule ist so ausgerichtet, dass sich die Kinder im Laufe des Tages nur wenig in ihren Klassenräumen aufhalten. Sie sollen das ganze Gebäude nutzen, dafür gibt es die Markplätze, die Terrassen, die Bücherei, die Forscherecke, die Terrassen, einen Indoor-Campus und vieles mehr. Den Platz für größere Klassenzimmer zu verwenden wäre nicht im Sinne unseres Konzeptes gewesen.“

An alles gedacht