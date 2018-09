Schulstart als finanzieller Kraftakt

Österreichweit beginnt dieser Tage wieder für tausende Kinder der Schulalltag. Vor allem bei den Erstklässlern wird der erste Schultag mit Spannung erwartet. Die Caritas unterstützt Familien in dieser Situation.

Der Schulstart ist für viele Eltern mit einem finanziellen Kraftakt verbunden, den viele Familien nicht so einfach stemmen können. „Der Schulbeginn bedeutet für armutsbetroffene und armutsgefährdete Familien eine große finanzielle Belastung“, weiß Christian Beiser, Leiter der Caritasstelle Existenz & Wohnen. „Es wenden sich deshalb verstärkt Familien an uns, weil sie Hilfe benötigen.“

Familien erhalten auch in den carla-Shops in Bludenz, Feldkirch und Dornbirn günstige und coole Secondhand-Kleidung, die bei den Kleinen mit Sicherheit gut ankommt. Denn gerade auch diese Ausgaben machen sich im Familienbudget bemerkbar, wenn Hosen und Schuhe über den Sommer zu klein oder Jackenärmel zu kurz werden.

Je geringer die Bildung, desto höher die Armutsgefahr. 33 Prozent der armutsgefährdeten Menschen sind Pflichtschulabsolventen, während lediglich 16 Prozent der MaturatInnen von Armut gefährdet sind. Aus diesem Grund wurden auch die sechs Lerncafés der Caritas in Lustenau, Dornbirn, Lauterach, Götzis, Rankweil und Nenzing gegründet. Im vergangenen Schuljahr unterstützten hier 67 Freiwillige 220 Kinder und Jugendliche in schulischen, aber auch sozialen Belangen. „Fast alle haben den Aufstieg in die nächste Schulstufe oder den Wechsel in eine andere Schule geschafft“, zieht Ingrid Böhler von der Caritas eine positive Bilanz. Das Lerncafé ist ein kostenloses Angebot, wenn das Geld für die Nachhilfe fehlt, die Wohnsituation ungeeignet zum Lernen ist oder die Deutschkenntnisse des Kindes für den Schulerfolg noch nicht ausreichen. Das Angebot richtet sich an SchülerInnen von acht bis 14 Jahren.