Schulstart: 76 positive Fälle in den ersten drei Wochen

In den ersten drei Schulwochen, der sogenannten Sicherheitsphase, konnten aufgrund regelmäßiger Testungen frühzeitig positive Fälle erkannt und entsprechende Maßnahmen durch das Infektionsteam gesetzt werden.

21 Schüler PCR positiv getestet

Erstmals sind in diesem Schuljahr an den Schulen PCR-Spültests in Einsatz gekommen. Die Ergebnisse waren gut: Insgesamt 21 Schülerinnen und Schüler wurden in den ersten drei Schulwochen mittels PCR-Spültest positiv getestet. Über die Antigentestungen sind in den ersten drei Wochen bisher 78 positive Verdachtsfälle an Vorarlberger Schulen identifiziert worden. Davon konnten 55 via PCR-Testung bestätigt werden, 19 Fälle haben sich nicht bestätigt. Vier Fälle sind aktuell noch offen. Somit sind in den ersten drei Schulwochen 76 positive getestete Fälle (PCT-Spültests und PCR-Tests nach positiver Antigentestung) aufgetreten. 8 Schulklassen mussten bisher insgesamt in Quarantäne geschickt werden.