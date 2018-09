Schulsport mit neuen großen Herausforderungen

Eine Vielzahl an Wettbewerben wartet auch im Schuljahr 2018/19 wieder auf die sportbegeisterten Schüler/innen im Ländle

Wieder mehr als 11 600 sportbegeisterte Schüler/innen nahmen im vergangenen Schulsportjahr an den so zahlreichen Schulsportwettkämpfen auf Bezirks- und Landesebene teil. Dies zeigt, dass die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen am Sport und an der Bewegung ungebrochen groß ist. Dazu kommen sehr viele engagierte Lehrpersonen, die mit ihrem enormen Einsatz dies unterstützen und fördern.