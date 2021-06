Schulsanierung auf 2022 verschoben

Die für diesen Sommer geplante Generalsanierung der Mittelschule Sulz-Röthis muss größtenteils auf 2022 verschoben werden.

Sulz-Röthis. Nachdem die Mittelschule in Sulz-Röthis vor rund 43 Jahren feierlich eröffnet wurde, ist der Zahn der Zeit nicht spurlos am Gebäude vorübergegangen und so stehen in der Zukunft umfangreiche Sanierungsarbeiten an. Erkenntnisse während des Planungsprozesses haben nun aber gezeigt, dass weitere Arbeiten notwendig sind und so werden die Hauptsanierungstätigkeiten erst 2022 erfolgen.