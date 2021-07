Schulplatz hat Sanierungsbedarf

Der Elternverein leistet einen ersten Beitrag zur Aufwertung des „Schulgartens“ der VS Oberdorf.

Dornbirn. In den letzten Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten, wurde der Schulgarten der Volksschule Oberdorf durch Corona zu neuem Leben erweckt. Als es die Abstandsmaßnahmen erforderten, besann man sich auf den rund 400 Quadratmeter großen „hinteren“ Schulplatz, der seitdem rege genutzt wird. „Der Platzbedarf im Außenbereich hat sich nicht nur aus Pandemiegründen massiv erhöht. Auch die steigenden Kinderzahlen in der Mittags- und Freizeitbetreuung erfordern ein größeres Raumangebot. Wir werden den Platz daher langfristig nutzen“, betont Volksschuldirektor Christian Pernsteiner, der die Instandsetzung des Platzes ganz oben auf die Prioritätenliste gesetzt hat.

Der Elternverein hat daher beschlossen, in Vorleistung zu gehen und seinerseits einen Beitrag zur Aufwertung und Belebung des Platzes zu leisten. „Wir haben Europaletten angeschafft, aus denen wir während den Sommerferien fünf bis sechs Sitzgelegenheiten bauen. Zu Schulbeginn können diese dann von den Kindern bunt angemalt werden“, berichtet Andreas Rüdisser, Obmann des Elternvereins der Volksschule Oberdorf. Auch eine Slackline, sowie eine kleine Kletterwand sind in Planung.

„Wir hoffen, dass anschließend auch die Stadt ihrer Verantwortung nachkommt und den Platz nachhaltig in Stand setzt“, so der Direktor. Wie vom verantwortlichen Stadtrat Martin Hämmerle zu erfahren war, ist man sich des Bedarfs bewusst und strebt ein Gesamtkonzept für den kompletten Außenbereich der Volksschule Oberdorf an. „In einem ersten Schritt möchten wir eine Analyse der Außenanlagen durchführen, auf deren Basis wir ein neues Konzept entwickeln möchten. Dies soll den Bereich rund um die Volksschule Oberdorf nicht nur für die Schüler aufwerten. Mein Wunsch wäre es, hier einfach ein bisschen größer zu denken“, so der Schulstadtrat.