Schulöffnung und Neues von George Nussbaumer

Noch zwei Wochen bis zu den Osterferien, wie es danach in den Schulen weitergeht und was in Sachen Bildung noch geplant ist, berichtet der Vorarlberger Martin Netzer (Generalsekretär Bildungsministerium) in "Vorarlberg live" am Dienstag.