"Schulmedizin trifft alternative Methode"

Die größte Gesundheitsmesse Österreichs präsentiert Neuheiten.

Fokus auf die Gesundheit

Am 3. und 4. November drehte sich in Dornbirn alles um die Themen Gesundheit und Wellness. Whirlpools, Massagestühle und beruhigende Düfte lockten die Besucher in die Messehalle. „Schulmedizin trifft auf moderne alternative Methode“, beschreibt Veranstalter Peter Lindpointner das Großevent. Bereits zum zweiten Mal ist Vorarlberg Austragungsort der Messe. „Ein drittes Mal ist geplant, insofern die Zahlen stimmen!“, scherzt Lindpointner. Erwartet werden vier- bis fünftausend Besucher. Diese Besucherquote hat die Ausstellung in Tullm bei Wien bereits erreicht. „Gesundheit ist ein Thema welches immer aktuell ist, somit besteht stetig Interesse“, führt Lindpointner weiter aus.