Schulkinder bastelten für CliniClowns

Die Volksschule Edlach hat für die CliniClowns einen Kunst- und Kreativmarkt veranstaltet. Am Freitag übergaben die Schüler Dr. Serafine von Tüpfle den Scheck.

Dornbirn Alle Kinder der Volksschule Edlach haben wochenlang gebastelt und gewerkelt, was das Zeug hält. Im Herbst haben sie einen eigenen Kunst- und Kreativmarkt in ihrer Schule veranstaltet, um mit ihren Einnahmen etwas Gutes zu tun. Am Freitag ist dann endlich der freudige Tag gekommen, an dem sie voller Stolz den Großteil ihrer Einnahmen an die CliniClowns übergeben konnten. Clownin Dr. Serafine von Tüpfle nahm stellvertretend für die ganze CliniClown-Familie den Scheck der Schüler in Höhe von 1500 Euro entgegen.

Feierliches Rahmenprogramm

In der Volksschule Edlach wurde der Scheck nicht einfach nur übergeben. In einem richtigen Rahmenprogramm eingebettet, führten die Schüler verschiedenste Programmpunkte auf. Sie sangen Lieder, führten eine Modeschau auf, bereiteten eine eigene Akrobatik-Show vor und gaben dann den CliniClowns ihre Spende. „Ich danke euch allen für diese großzügige Unterstützung. Damit können wir kranke Kinder besuchen und auch Erwachsenen in den Krankenhäusern einen Besuch abstatten“, sagte Dr. Serafine von Tüpfle den Kindern. Sie erzählte, dass die CliniClowns ausschließlich von Spenden finanziert werden.

