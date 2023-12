Schulhof wurde zur Adventbühne

Mit einem stimmungsvollen Abend begrüßte die Schulgemeinschaft Wallenmahd den Advent.

Dornbirn. Passend zum Wintereinbruch eröffneten die Schüler der VS Wallenmahd ihre diesjährige Adventfeier mit „Leise rieselt der Schnee“. Ihren Gesang untermalten die Viertklässler mit selbst gemalten Bildern und gebastelten Flocken. Im Anschluss gaben die Kinder des Erstsprachenunterrichts Türkisch Kostproben ihres tänzerischen Können.

Danach eroberten die Zweitklässler die Bühne mit einer bewegten Performance des Klassikers „In der Weihnachtsbäckerei“, bevor die 4b Klasse „Feliz Navidad“ anstimmte. Nach so viel Gesang überraschten die Schüler der ersten Klassen mit einer Bodypercussion zu „Holler Boller Rumpelsack“. Zum Abschluss des offiziellen Programms sangen und tanzten die Drittklässler „Frohe Weihnacht, kling“.

Als Zugabe gab es eine Überraschungsnummer aller Klassen. Mit einer eigens umgedichteten Version von „Jingle Bells“ bedankten sich die Schüler der VS Wallenmahd bei ihrem beliebten Lehrer Thomas Bell. „Nach 40 Jahren als Lehrer an der Volksschule Wallenmahd wird Thomas Bell in Pension gehen – wir werden ihn wahnsinnig vermissen“, sagte Schuldirektorin Theresa Zangerle. Ein Videozusammenschnitt mit Grüßen von aktuellen und ehemaligen Schülern sorgte nicht nur bei Lehrer Bell für verdächtig glänzende Augen.