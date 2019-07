Schulgarten der Mittelschule Hasenfeld neu gestaltet

Lustenau. Mit der Neugestaltung des Schulgartens der Mittelschule Hasenfeld wurde ein lang gehegter Wunsch der Hasenfelder Schulgemeinschaft eindrucksvoll in die Tat umgesetzt. Der Schulgarten wurde nach mehrjährigem „Dornröschenschlaf“ zu einem Lern- und Begegnungsort umgestaltet. In den Pausen kann er als Ruheort und im Unterricht als Lernort eingesetzt werden. Dazu dienen ein großzügiger Zugang zum Engelbach, zwei Hochbeete und befestigte Wege. Zusammen mit dem Obst- und Gartenbauverein wurden neue Beerensträucher und Obstbäume gepflanzt.

Kühle Grünoasen statt aufgeheizter Fläche

Zum Schulschluss wechselte das alljährliche Schulfest erstmals vom aufgeheizten Schulplatz in den kühlen Schulgarten. Bei diesem direkten Vergleich wurde vielen in Zeiten der Klimaerwärmung die wohltuende Wirkung einer grünen Oase bewusst. Der Sitzplatz unter dem Kiwi-Rankgerüst wurde zur Bühne und die zahlreichen Gäste fanden im schattigen Schulgarten Platz für ein gemütliches Beisammensein. SchülerInnen und LehrerInnen freuen sich sehr über die neuen Möglichkeiten im „Klassenzimmer Schulgarten".

Auf den Spuren von „Schifflers Bad“

Mit der Schaffung eines neuen Zuganges zum abwasserbefreiten Engelbach kann nun auch der Lebensraum Wasser in den Schulalltag als Aufenthaltsplatz und für Studienzwecke miteinbezogen werden. Außer den SchülerInnen freuen sich auch viele Wasserbewohner, wie Frösche, Fische und Libellen über das attraktive Angebot. Erstaunlich ist auch ein bemerkenswerter historischer Bezug: Befand sich doch genau an dieser Stelle am Engelbach vor dem Ersten Weltkrieg das erste privat geführte, öffentlich zugängliche Bad Lustenaus, das auch über Umkleidekabinen verfügte. Initiator dieser Anlage war der bekannte Stickereifabrikant Hermann Bösch, dem das angrenzende Grundstück an der Flurstraße gehörte: Von ihm leitet sich der Name „Schifflers Bad“ ab.