Schulfilm statt Schorenrallye

Die Unterstufe des BORG Schoren präsentiert sich zukünftigen Schülern mit einem Video.

Zukünftige Gymnasiasten und ihre Eltern erfahren zum Beispiel, dass sich der Schoren von den anderen Gymnasien im Rheintal dadurch unterscheidet, dass es in der Unterstufe keine zweite Fremdsprache als Pflichtfach gibt. Stattdessen steht mehr Unterricht in naturwissenschaftlich-technischen Fächern auf dem Stundenplan. „Eine Besonderheit unserer Unterstufe ist das zusätzliche Fach Geometrisches Zeichnen. Hier geht es um Architektur- und Konstruktionszeichnungen sowohl auf Papier als am Computer mit moderner CAD-Software“, erklärt Direktor Reinhard Sepp.