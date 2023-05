Schulfest mit Überraschungen

Der Elternverein der VS Rheindorf lud zum Schulfest.

Lustenau Die Augen der Obfrau des Elternvereins der Volksschule Rheindorf strahlten, als sie die zahlreichen Besucherinnen und Besucher zum Festplatz hereinströmen sah. Das Schulfest war außerordentlich gut besucht und die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Einzig die Sache mit eben diesen helfenden Händen bereitete ihr etwas Kopfzerbrechen: „Es wird immer schwieriger, ehrenamtliche Helfer für das Fest zu finden. Nur wenige Eltern erklären sich dafür bereit. Ich hoffe nicht, dass wir das Schulfest aus diesem Grund eines Tages nicht mehr machen können!“ So die Mutter von vier Kindern, die noch weitere Jahre eines ihrer Kinder in dieser Schule haben wird und bereits im sechsten Jahr Obfrau des Elternvereins ist.

Der Bonverkauf wurde dieses Jahr mit einem einfachen und gut funktionierenden System abgewickelt, an den Ständen gab es kühle Getränke jeder Art, Gegrilltes, Gebackenes und Süßes für jeden Geschmack und für die Beschäftigung und Unterhaltung der Kinder war bestens gesorgt. So wurden Lose für eine Tombola verkauft, bei der viele schöne Preise zu gewinnen waren. Beim Kinderschminken und Buttons machen bildeten sich Warteschlangen, in der Spielothek und auf dem großen Schulhof ging es rund und der imposante Einsatzwagen der Feuerwehr wurde ebenfalls gestürmt.