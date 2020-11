Schule und Sport gleichermaßen gefördert

Das Sportgymnasium Dornbirn lädt am 24. 11. und 7.12. zum „Online-Tag der offenen Tür“.

Dornbirn. Aufgrund der derzeitigen Covid-19 Lage können keine Schnuppertage und Schul-Touren an Schulen durchgeführt werden. Deshalb setzt auch das Sportgymnasium Dornbirn heuer auf „Online-Information“, um sich einen Überblick über das gesamte Ausbildungsangebot zu verschaffen.

Möglichkeit gibt es dazu am Dienstag, den 24. November ab 18.30 Uhr und am Montag, den 7. Dezember, ebenfalls ab 18.30. Beim Online-Infoabend via ZOOM erhalten Interessierte einen Einblick in die verschiedenen Ausbildungsrichtungen, die Sportzweige und Trainingsbedingungen sowie den Schulalltag.

Lernen und Sport im Einklang

Sportlich und schulisch gleichermaßen interessierten und begabten Jugendlichen bietet das Sportgymnasium Dornbirn die Möglichkeit, den Weg zur Reifeprüfung mit ihren sportlichen Interessen bzw. der optimalen Förderung ihrer sportlichen Talente zu verknüpfen. „Schule und Sport sind bei uns kein Gegensatz, sondern es werden diese beiden Lebensbereiche durch entsprechende Rahmenbedingungen gleichermaßen gefördert. Ziel ist es, den Absolventen unserer Schule ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Motivation zu vermitteln. Diese Eigenschaften können sie erfolgreich in ihrer weiteren sportlichen und/oder beruflichen Karriere einsetzen“, betont Direktor Josef Spiegel. Je nachdem, ob die breite sportliche Ausbildung, der Leistungssport oder das Bemühen um Spitzenleistungen im Vordergrund stehen, bietet das Sportgymnasium Dornbirn drei entsprechende Ausbildungswege an.

Perfekte Bedingungen für Sportler mit Matura-Ambitionen

Das Vorarlberger Sportgymnasium im Dornbirner Messesportzentrum ist die ideale Oberstufe für Leistungs-, Spitzen und Allroundsportler. Das sportliche und schulische Potential der Schüler wird in einem leistungsfördernden Umfeld partnerschaftlich weiterentwickelt. Dabei setzt man auf eine moderne Schulkonzeption. Im Mittelpunkt stehen ganzheitliche, altersgemäße Entwicklung und Förderung, Allgemeinbildung und sportliches Leistungstraining sowie Vielfalt und Spezialisierung – „und natürlich die Matura erfolgreich ablegen und parallel dazu sportliche Erfolge erzielen“, so Direktor Spiegel. Die „Hall of Fame“ der vergangenen Sportgymnasiasten kann sich sehen lassen: Von Olympioniken wie Wolfram Waibel, Caroline Weber oder Alessandro Hämmerle bis zu Tormann Martin Kobras, Karateka Bettina Plank, Turn-Aushängeschild Elisa Hämmerle, Handballer Robert Weber,…….

Mehr Informationen zum Schulangebot und der 4- oder 5-jährige Schulform:

und am Online-Infoabend via ZOOM

Di, 24. Nov. 20 18.30 Uhr

Mo, 07. Dez. 20 18.30 Uhr

(Teilnahme über vorherige Anmeldung per Mail an marlies.feurstein@bildung.gv.at)

Link zu Kurzfilm über das Sportgymnasium: https://youtu.be/seT53lH_FlA

Kontakt:

Sportgymnasium Dornbirn

Messestrasse 4, 6850 Dornbirn

Tel. 05572 / 398019