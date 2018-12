Schule und Gemeinde machen „gemeinsame Sache“

Es wird das, was man neusprachlich als „Win-Win-Situation“ bezeichnet: Schüler der HTL Rankweil planen und erstellen ein neues Clubheim für den Fußballplatz in der Nenzinger Parzelle Heimat.

Die nächste Station war der Fußballplatz in Nenzing-Heimat. „Das Projekt ist so angelegt, dass auch die Vereinsmitglieder beim Bau des neuen Clubheims mithelfen, gleichzeitig lernen die Schüler, was es bedeutet, ein solches Projekt aufzustellen“, so Vizebürgermeister Herbert Greussing. Auch die Schüler freuen sich auf die Aufgabe: „Man tut sich leichter in den theoretischen Fächern, wenn man praktische Erfahrung hat“, so die Schüler unisono. Momentan ist das Projekt in der Planungsphase, die Schüler werden dabei von Edwin Gassner und dem Lehrerteam der HTL Rankweil unterstützt. Der Baubeginn soll 2019 erfolgen. „Wir wollen hier auch keinen Druck auf die Schule ausüben, es zählt viel mehr, dass das fertige Projekt unsere Anforderungen erfüllt“, freut sich Herbert Greussing über die gute Zusammenarbeit.