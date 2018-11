Schule für Querdenker und Kreative

Die HTL Dornbirn lädt zum Tag der offenen Tür.

Dornbirn. Spannende Einblicke gewährt diese Woche die HTL Dornbirn. Den Auftakt macht am Donnerstag der alljährliche Netzwerkabend unter dem Motto „Schule – Wirtschaft – Politik“. Aus einer fast 130-jährigen Tradition heraus hat sich die HTL Dornbirn als moderne Bildungseinrichtung für junge kreative Menschen etabliert. „Unsere Schulentwicklung basiert auf einem starken und nachhaltigen Netzwerk aus Partnern der Industrie, der Politik und der Gesellschaft, das wir pflegen und feiern möchten“, so HTL-Direktor Prof. Mag. Dr. Michael Grünwald.

Bei einem Rundgang erleben die Besucher was sich in den letzten Jahren verändert hat – vom „cooperativen offenen Lernen“ (COOL) bis zum projektorientierten Unterricht in den neu gestalteten Werkstätten. Der zweite Teil des Abends steht im Zeichen eines abteilungsübergreifenden Jahresprojekts zu den Themen „Nachhaltigkeit und verantwortungsvoller Umgang mit unseren Ressourcen“ mit einem Vortrag von Christof Drexel zum Thema: „Zwei Grad. Eine Tonne. Wie wir das Klimaziel erreichen und damit die Welt verändern.“

Schnupperer willkommen

An den darauffolgenden beiden Tagen können Interessierte dann in die verschiedenen und vielfältigen Ausbildungsangebote der Schule schnuppern. Wirtschaftsingenieure, Chemieingenieure, die Höhere Lehranstalt für Mode und die Fachschulen für Informationstechnik und Chemie präsentieren sich am Freitag und Samstag und zeigen sich als Zukunftsmacher mit Hirnkribbeln, präsentieren Gänsehauttechnik in der CSI Analytik oder gewähren einen Einblick in die Ideenspinnerei der Modemacher an der HTL.