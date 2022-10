Schule als Ort zum Wohlfühlen

Nach Abschluss der Umbauarbeiten lud die Landesberufsschule Dornbirn 2 zum Tag der offenen Tür.

Dornbirn. Beim Wort „Wellness“ würde man wohl kaum in erster Linie an Schule denken. Der Direktor der Landesberufsschule Dornbirn 2 Bruno Bereuter benutzt es aber ganz bewusst im Zusammenhang mit „seiner“ Schule: „Wellness im Sinne von sich wohlfühlen ist uns sehr wichtig. Nur wer sich wohlfühlt, kann eine gute Leistung erbringen.“ Wie das Wohlfühlen von Lernenden und Lehrenden im Schulalltag gefördert wird, davon konnten sich die Besucher beim Tag der offenen Tür ein Bild machen. Dieser fand im Anschluss an die offizielle Eröffnungsfeier des neuen Zubaus statt.