Schulbibliothek auf neuestem Stand

Die Mittelschule Rheindorf hat ihre Bibliothekssoftware erneuert und ist nun mit dem Gemeindebibliothekswesen verknüpft.

„Die Schüler dürfen auch in der Bibliothek mithelfen“, so Hopfner. Ab der zweiten Klasse können sie eine Art „Bibliothekarslehre“ in der Schule absolvieren. Vier Kinder pro Jahrgang helfen mit, putzen Bücher, räumen sie wieder ein und lernen, was alles in einer Bücherei gemacht werden muss. „Ab der dritten Klasse erhalten sie einen eigenen Bibliothekarszugang zum System und dürfen gemeinsam mit den Viertklässlern Bücher ausgeben und am Computer erfassen“, so Hopfner. Das Interesse der Schüler am Lesen ist groß. „Wenn ich neue Bücher bestellt habe, kommen schon die ersten und wollen einen Blick in die Box werfen, um zu sehen, was es Spannendes zu Lesen gibt“, so Hopfner. „Bei den Jugendbüchern sind wir bestens ausgestatte. Es ist mir wichtig, dass wir immer aktuelle Bücher haben.“ Alle Medien werden von der Schule ausschließlich im Lustenauer Fachhandel bezogen. bvs