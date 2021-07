Schulbeginn als Markenzeichen

Schüler des BGD haben die Bekleidungskollektion „Seven42“ entworfen.

Viel Zeit investierten die Gymnasiasten anschließend in die Farbgebung, den Entwurf der verschiedenen Modelle und die Suche nach einem regionalen Produzenten. In einer ersten Phase wurden auch wiederverwendbare Mund-Nasen-Schutzmasken produziert. Aufgrund des Lockdowns mussten die meisten gemeinsamen Entscheidungen im Rahmen von Online-Meetings getroffen werden – viele davon fanden in der Freizeit statt. Als die Sweater, Hoodies und T-Shirts schließlich fertig waren, organisierten die Schüler ein Fotoshooting und drehten einen kleinen Werbefilm. Auch auf Social Media machten die Jugendlichen Werbung für ihre Kollektion. Ihre Mitschüler konnten die Oberteile anschließend via Bestellschein kaufen. „Die Schüler haben trotz der erschwerten Bedingungen ein sehr großes Engagement gezeigt und haben ihre Marke erfolgreich am schulinternen Markt platziert“, betont Lehrerin Anna Inama. Inklusive Masken generierten die jungen Unternehmer einen Umsatz von 4100 Euro. „Noch wichtiger als das Geld ist aber die Erfahrung, die wir im Team gemacht haben. Wir wissen jetzt, was alles dahintersteckt, wenn man eine eigene Marke gründet“, so Benjamin.