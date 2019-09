Schulärztliche Versorgung in Bregenz gesichert

Für das laufende Schuljahr 2019/20 kümmern sich fünf Ärzte um die Kinder an den Bregenzer Schulen. Dabei führen sie nicht nur Untersuchungen durch, sondern stehen den Kindern auch beratend zur Seite.

Vor zwei Jahren hat die Stadt Bregenz in Zusammenarbeit mit externen Partnern das Projekt „Schuli­sche Gesundheitskoordination“ gestartet. Dabei wurden auch neue Rahmenverträge für die medizinische Versorgung an den Pflichtschulen abgeschlossen. Im Stadtrat am 17. Sep­tember wurden jetzt Vereinbarungen mit vier Ärztinnen und einem Arzt für das laufende Schul­jahr 2019/20 genehmigt. Dies teilte Bürgermeister Markus Linhart nach der Sitzung mit.

Vier Ärztinnen und ein Arzt

Demnach werden die Kinder an den Volksschulen Stadt und Augasse von Dr. Cäcilia Karitnig-Weiß betreut. Die medizinische Versorgung an der Volksschule Fluh sowie in Schendlingen (Volks- und Mittelschule) liegt in den Händen von Dr. Sabrina Groß-Robol. Um die Gesundheits­förderung an der neuen Schule Rieden (Volks- und Mittelschule) kümmert sich Dr. Tanja Kath­rein. Für die Kinder in der Schule Weidach ist Dr. Ingrid Shourot und für jene in der Mittelschule Stadt Dr. Matthias König zuständig.