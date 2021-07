Schulabschluss gefeiert

Bregenz (BRK) – 31 Mädchen und 14 Buben wurden am Dienstag, 6. Juli 2021, im Rahmen der traditionellen Schulabschlussfeier der Stadt gewürdigt.

Bürgermeister Michael Ritsch und Stadträtin Eveline Miessgang gratulierten zu den Leistungen und wünschten den Jugendlichen für ihre weiteren Lebenswege alles Gute. In der Musikmittelschule Stadt fand die Übergabe der Auszeichnungen mit musikalischer Umrahmung eines Ensembles der Schule statt. Als Belohnung erhielten alle Schüler:innen einen WIGEM-Gutschein.

"Wie anderswo waren die Kinder an unseren Pflichtschulen in der Corona-Zeit ganz besonders gefordert. Mit viel Fleiß haben sie aber dennoch gezeigt, dass man auch unter erschwerten Bedingungen entsprechenden Erfolg haben kann. Dazu gratuliere ich recht herzlich, bedanke mich natürlich auch bei den Eltern und Lehrkräften für das Engagement und wünsche allen für die Zukunft nur das Beste", so Stadträtin Eveline Miessgang.